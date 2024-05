Cantieri non a norma e lavoratore “in nero”: due denunce e oltre 50 mila euro di sanzioni

Proseguono i controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro nell’agrigentino. I militari dell’Arma, negli ultimi giorni, hanno ispezionato due cantieri edili e un’azienda di infissi tra Sambuca di Sicilia e Sciacca. Il bilancio, al termine dell’accertamento, è di due imprenditori denunciati e sanzioni per un importo di oltre 50 mila euro. Un commerciante, infine, è finito nei guai per aver installato un impianto di videosorvglianza senza le necessarie autorizzazioni.

Il primo controllo è avvenuto in un cantiere edile a Sambuca di Sicilia. Il titolare della ditta, un 45enne di Sciacca, è stato denunciato per omessa sorveglianza sanitaria, per non aver consegnato i dispositivi di protezione e per aver installato dei parapetti non a norma. Inoltre uno dei lavoratori, su tre presenti, è risultato non in regola. Violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro anche in un altro cantiere a Sciacca, in contrada Foggia. Anche in questo caso il titolare, un 35enne del posto, è stato denunciato.