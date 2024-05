Scappa all’alt della polizia: era senza patente, assicurazione e con tirapugni: multa e denuncia 

Scappa all’alt della polizia, tenta la fuga ma si schianta contro un’auto in sosta. Da un successivo controllo è emerso che guidava uno scooter senza aver mai conseguito la patente, senza assicurazione e revisione. Perquisito, inoltre, è stato trovato in possesso di un tirapugni. Un giovane agrigentino è stato denunciato dagli agenti della sezione Volanti per porto di oggetti atti ad offendere.

Nei suoi confronti è scattata anche una maxi sanzione amministrativa di circa 7 mila euro. Il fatto è avvenuto la scorsa notte. La polizia era impegnata in controlli di routine alla stazione centrale di Agrigento quando ha imposto l’alt allo scooter. Il giovane ha ben pensato di scappare e guadagnare la fuga ma, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato in via Fazello. La sua corsa è finita contro un’auto in sosta.