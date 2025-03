Capitale della cultura, si è dimesso il direttore generale Roberto Albergoni 

Roberto Albergoni, direttore generale della Fondazione Agrigento2025, si è dimesso. Il professionista, ideatore del dossier che ha portato alla conquista del titolo della Città dei templi, lascia il coordinamento di tutti gli eventi a tre mesi dalla cerimonia di apertura dell’anno di Capitale della cultura e a sei dal suo insediamento. Albergoni – che ha rilasciato un’intervista a Repubblica – si dice “consapevole di aver garantito le condizioni per l’attuazione del programma e lo straordinario lavoro degli artisti coinvolti”.

Una decisione che lo stesso avrebbe già maturato alla fine del 2024 ma rinviata – dice al quotidiano – per garantire la presentazione alla stampa del programma e per la cerimonia di apertura alla presenza del presidente della Repubblica.

Le dimissioni dell’ormai ex direttore generale arrivano subito dopo l’approvazione del bilancio della Fondazione. Non è il primo passo indietro che la macchina di “Agrigento2025” deve affrontare. A pochi giorni dalla visita del Capo di Stato Sergio Mattarella, infatti, si era dimesso anche il presidente della Fondazione Giacomo Minio, sostituito dall’ex prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta. Non poche polemiche legate al titolo di Capitale italiana della cultura: ritardi, cambi di passo invocati dal governatore Schifani, strafalcioni e alcuni eventi saltati. Adesso le dimissioni di Roberto Albergoni, ritenuto da molti il vero artefice della conquista del titolo di Capitale italiana della cultura.