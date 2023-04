Carabiniere agrigentino morto in incidente, chiesta condanna per automobilista 

Il sostituto procuratore della Repubblica Gloria Andreoli ha avanzato la richiesta di condanna ad otto mesi di reclusione nei confronti di Pietro Gucciardo, 37 anni di Agrigento, accusato di omicidio stradale. La vicenda è quella legata alla tragica morte di Davide Ciulla, carabiniere agrigentino in servizio alla Tenenza di Ribera, deceduto in un incidente l’otto maggio dello scorso anno a Cattolica Eraclea.

La procura di Agrigento però riconosce all’imputato una attenuante, ovvero l’ipotesi di un sorpasso azzardato del motociclista. L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 115, nei pressi di Cattolica Eraclea. A scontrarsi la Ducati su cui viaggiava Ciulla e una Fiat Punto L’impatto è stato violentissimo. Gucciardo è stato ammesso al rito abbreviato.

Il procedimento è in corso davanti il gup Micaela Raimondo. Si torna in aula il 14 giugno per le arringhe dell’avvocato Salvatore Pennica, difensore dell’imputato, e dell’avvocato Mariolina Faraci che invece rappresenta la parte civile.