“Carenze igienico-sanitarie”, chiusa palestra a Grotte 

Il comune di Grotte, in seguito ad una ispezione eseguita dai carabinieri del Nas, ha disposto la chiusura di una palestra priva dell’autorizzazione amministrativa all’attività. I militari dell’Arma hanno rilevato “la conduzione di un’attività imprenditoriale da parte della ditta sopra generalizzata in assoluta violazione e spregio della normativa specifica del settore, nonché in materia igienico sanitaria e quant’altro inerente l’attività”.