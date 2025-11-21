Apertura

“Casa dello spaccio a Canicattì”, scatta un altro arresto

Salgono a sei gli arresti nell’ambito dell’operazione che nelle scorse settimane ha fatto luce su un traffico di stupefacenti nel centro di Canicattì

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Salgono a sei gli arresti nell’ambito dell’operazione che nelle scorse settimane ha fatto luce su un traffico di stupefacenti nel centro di Canicattì. Il gip del tribunale di Agrigento, dopo l’interrogatorio preventivo, ha disposto la misura degli arresti domiciliari anche per Salvatore Moio, 39 anni, residente a Canicattì. Altri cinque indagati erano stati fermati dalla Squadra mobile di Agrigento e dai poliziotti del commissariato.

Per Assunta Giustina Pia Milazzo, 25 anni, è stata applicata la misura dei domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. La custodia in carcere, invece, è stata disposta per Giovanni Avvenanti, 27 anni; Maria Chiara Li Calzi, 24 anni; Calogero Lo Giudice, 51 anni e Liliana Cettina Lo Manto, 56 anni. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Calogero Meli e Ninni Giardina. Il blitz è scattato lo scorso 6 novembre quando la polizia ha fatto irruzione in un’abitazione a Canicattì avendo il sospetto che all’interno vi fosse in atto attività di spaccio. Ed in effetti i poliziotti, al termine di perquisizioni, hanno sorpreso gli indagati seduti intorno ad un tavolo mentre confezionavano stupefacente. In particolare sono stati rinvenute 59 dosi di crack ed una sessantina di cocaina oltre a sei bilancini di precisione, due bilance elettroniche e materiale utile alla suddivisione della droga.

Durante la perquisizione, inoltre, sono stati trovati anche oltre 18mila euro in contanti. Ad una delle indagate – Assunta Giustina Pia Milazzo – vengono contestati anche i reati di furto di energia elettrica e resistenza a pubblico ufficiale per avere creato un allaccio abusivo in casa e tentato di aggredire un ispettore della polizia durante la perquisizione.

