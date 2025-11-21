Foto

Licata, i Carabinieri rendono omaggio alla Virgo Fidelis

Una messa è stata celebrata questa mattina a Licata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Oggi si festeggia la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri: una ricorrenza che intreccia memoria, spiritualità e valori istituzionali. Un momento che riunisce i Carabinieri sotto lo sguardo della Vergine fedele, depositaria del motto che accompagna l’Arma sin dalla sua fondazione: “Nei secoli fedele”.

Questa mattina una messa si è svolta a Licata, alla presenza del comandante della compagnia Carabinieri Licata, capitano Marco Massimino, degli uomini e delle donne che svolgono servizio presso le stazioni di Licata, Campobello e Ravanusa. Presenti i sindaci di Naro e Campobello di Licata, rispettivamente Mirco Dalacchi e Vito Terrana, e le associazioni dei Carabinieri. Alla cerimonia hanno partecipato anche alcune scolaresche.
Questo pomeriggio alle ore 16 presso la Basilica della Beata Maria Vergine Immacolata di Agrigento, alla presenza delle Autorità provinciali, e del Comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Nicola De Tullio, verrà celebrata una santa messa officiata dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri “Sicilia”, don Salvatore Falzone.

