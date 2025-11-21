Tentano di aprire la cassa di un parcometro, 3 arresti

Colpo non riuscito nella notte per una banda di catanesi che, cacciavite e coltello alla mano, hanno cercato di aprire un parcometro ma sono stati arrestati dai Carabinieri per “tentato furto aggravato in concorso”. Alle 2:30 di notte una pattuglia del Nucleo Radiomobile, nel corso di un servizio notturno volto a contrastare i reati predatori, transitando in via San Giuseppe Al Duomo, ha notato sul lato destro della carreggiata una persona con atteggiamento sospetto.

Un uomo, in particolare, completamente incappucciato, è stato visto mentre con movenze tipiche del “palo”, gesticolava con qualcuno dalla parte opposta della strada. I Carabinieri hanno volto lo sguardo dall’altra parte ed hanno visto altri due uomini intenti ad armeggiare vicino ad una colonnina parcometro proprio all’angolo con via San Francesco d’Assisi. Il “palo” accortosi della gazzella in transito ha iniziato con le mani a fare gesti che, senza alcun dubbio, suggerivano ai due complici di allontanarsi subito e poi, cercando di far perdere le sue tracce, si è avviato con passo molto svelto in direzione opposta.

I militari dell’Arma si sono messi subito sulle tracce del palo lo hanno raggiunto, identificato per un 49enne catanese già noto alle Forze dell’Ordine, e bloccato in sicurezza. Nel frattempo, con il supporto di altre autoradio che hanno operato in sinergia con la Centrale Operativa, anche gli altri due sono stati bloccati ed identificati per un 25enne ed un 38enne, entrambi catanesi e già conosciuti dalle Forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie. Nella circostanza il 25enne ha cercato di disfarsi degli arnesi da effrazione in suo possesso quali un cacciavite a taglio di 18 cm ed un coltello della lunghezza complessiva di 20 cm, recuperati e sottoposti a sequestro dai Carabinieri.

Il successivo sopralluogo dei militari dell’Arma effettuato presso il parcometro, ha permesso di accertare che i due, nel tentativo di aprire la colonnina, avevano danneggiato lo sportello ed il sensore del vano batteria nonché la fascia protettiva di chiusura del parcometro. Non sono riusciti quindi ad accede al denaro contenuto che il responsabile dell’ufficio parcometri della AMTS di Catania, nel frattempo sopraggiunto, ha quantificato in un centinaio di euro, mentre, il danno arrecato al parcometro ammonta ad un migliaio di euro.

I Carabinieri, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale hanno arrestato i tre complici e li hanno messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto.