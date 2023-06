Castrofilippo, distrutte panchine e giochini della villa comunale

Vandali in azione all’interno della villetta comunale di via Maresciallo Ciccarelli a Castrofilippo. Sono stati alcuni cittadini della zona a trovare quattro panchine in cemento devastate alcuni giochini danneggiati.

Dopo la scoperta del raid vandalico il sindaco di Castrofilippo Gioacchino Baio ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per il reato di danneggiamento aggravato, ai carabinieri della Stazione cittadina.

I militari dell’Arma stanno, adesso, cercando di capire chi possa aver creato quei danni.