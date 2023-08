Cinque anni fa scompariva Gessica Lattuca, il sindaco Palumbo: “si attende la verità”

“Cinque anni fa la famiglia di Gessica Lattuca perdeva ogni contatto con la nostra giovane concittadina.Era il 2018 quando iniziarono le inchieste, le ricerche, gli appelli. Gli occhi del Paese si iniziarono a concentrare su Favara. Un’attenzione che è via via scemata, fino a far scomparire l’argomento dal dibattito pubblico e dalle pagine dei giornali. Oggi la Procura sembra convinta che Gessica sia ormai morta, ma ancora non c’è alcune certezza né su questo fatto, né, soprattutto, sui colpevoli.Una ferita aperta, un’onta per un’intera comunità che attende impotente che qualcuno che possa avere notizie a dare il proprio contributo nella ricerca della verità.” Questo l’intervento del primo cittadino di Favara, Antonio Palumbo che ricorda Gessica, che oggi avrebbe 33 anni e i suoi 4 figli chiedono di lei. In questi mesi c’erano stati dei risvolti, il fratello di Gessica, Enzo Lattuca era stato iscritto nel registro degli indagati per aver ucciso a botte la sorella e aver fatto scomparire il corpo, e dopo una settimana la morte dello stesso per overdose. Le indagini continuano e sono portate avanti dalla Squadra Mobile di Agrigento.