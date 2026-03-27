Nasconde mezzo chilo tra cocaina e hashish in garage, arrestato 22enne a Licata 

A Licata, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei militari della Sezione Radiomobile e delle unità specializzate del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne del posto – difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo – già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività, sviluppata nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, si è concentrata nel complesso di edilizia popolare di via Torregrossa, dove i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga, sottoposto a sequestro.

Determinante si è rivelato il contributo delle unità cinofile del Nucleo di Palermo che, grazie al fiuto dei cani antidroga Aron e Conan, hanno consentito di individuare un garage condominiale delimitato da opere murarie abusive, all’interno del quale era stato ricavato un vano occulto. Nel locale sono stati rinvenuti circa 250 grammi di cocaina, suddivisi in 5 involucri sottovuoto, e circa 300 grammi di hashish. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, l’arrestato è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale “Di Lorenzo”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.