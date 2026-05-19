Giustizia, il pm Carlo Marzella si occuperà delle indagini sulla mafia agrigentina

Sarà il procuratore aggiunto Carlo Marzella il magistrato che si occuperà di coordinare le inchieste sulla mafia dell’Agrigentino. Lo ha deciso il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, che ha assegnato le nuove deleghe agli aggiunti.

Francesca Mazzocco si occuperà delle indagini sui reati contro la pubblica amministrazione, finora coordinate, in assenza di un aggiunto, dal pm Gianluca De Leo. A Francesco De Bene quelle sui clan di Trapani. Infine Caterina Malagoli si occuperà della cosiddetta criminalità diffusa.