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Controlli dei carabinieri a Licata, due arresti e una denuncia 

È di due arresti e una denuncia il bilancio delle notifiche di provvedimenti eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Licata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

È di due arresti e una denuncia il bilancio delle notifiche di provvedimenti eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Licata nei confronti di altrettanti soggetti, tutti noti alle forze dell’ordine. Un quarantasettenne, Calogero Bonvissuto, è stato arrestato in esecuzione di un aggravamento della misura emessa dal tribunale di Sorveglianza di Palermo poiché, secondo quanto ricostruito, avrebbe violato ripetutamente le prescrizioni imposte.

Un ventiduenne – Salvatore Cavaleri – è stato arrestato in seguito ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di appello di Palermo. Entrambi i licatesi, dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Un ventunenne del posto, che di recente è stato coinvolto in un’inchiesta antidroga, è stato invece denunciato per non avere rispettato il provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici. Il ragazzo, infatti, è stato pizzicato davanti un esercizio commerciale lungo corso Vittorio Emanuele nonostante fosse gravato dal Dacur.

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