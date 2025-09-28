Apertura

Con auto fuori strada e contro casa in costruzione: morto imprenditore

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

E’ morto nella notte a Castelmola.(Messina) in un incidente stradale autonomo l’imprenditore Giuseppe Carpita, 53 anni. L’uomo stava guidando sulla Strada provinciale quando il suo fuoristrada ha distrutto il muretto di protezione finendo nel vuoto e successivamente contro un appartamento in fase di realizzazione. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte. I carabinieri stanno conducendo le indagini e i Vigili del fuoco hanno recuperato la salma.

