Con auto fuori strada e contro casa in costruzione: morto imprenditore

E’ morto nella notte a Castelmola.(Messina) in un incidente stradale autonomo l’imprenditore Giuseppe Carpita, 53 anni. L’uomo stava guidando sulla Strada provinciale quando il suo fuoristrada ha distrutto il muretto di protezione finendo nel vuoto e successivamente contro un appartamento in fase di realizzazione. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte. I carabinieri stanno conducendo le indagini e i Vigili del fuoco hanno recuperato la salma.