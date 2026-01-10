Scomparso da due giorni, ritrovato senza vita Francesco Cavallaro

È stato ritrovato senza vita Francesco Cavallaro, il 62enne scomparso da due giorni da Priolo Gargallo. A individuarne il corpo sono stati i volontari della Protezione Civile impegnati nelle ricerche. Il ritrovamento è avvenuto in via Scalora, a pochi passi dal centro abitato, nei pressi della stazione ferroviaria. L’uomo sarebbe stato trovato avvolto in una coperta: non si esclude che avesse cercato riparo dal freddo. Sul posto sono intervenuti Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale. Le indagini serviranno a chiarire le cause e l’orario del decesso. Alle ricerche avevano preso parte anche i Vigili del Fuoco con l’ausilio di un elicottero