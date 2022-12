Coniugi uccisi a Racalmuto, autopsia farà chiarezza su giorno del decesso 

Si è conclusa ieri sera l’autopsia disposta dalla Procura di Agrigento sui cadaveri di Giuseppe Sedita e la moglie Rosa Sardo, coniugi uccisi dal figlio a coltellate in un appartamento in via Rosario Livatino, a Racalmuto. L’esame autoptico, eseguito dal medico legale Cataldo Raffino, servirà per fare luce su alcuni aspetti ancora poco chiari. Uno su tutti il giorno del decesso. Marito e moglie sono stati trovati nel pomeriggio del 13 dicembre da una delle figlie che, avvertita da un vicino di casa, si è recata nell’abitazione.

L’ipotesi è che i coniugi possano essere stati uccisi all’ora di pranzo (c’era una tavola apparecchiata per tre persone) ma non è l’unica. Non è escluso che la furia omicida del figlio Salvatore, reo confesso, possa essersi abbattuta sui genitori anche il giorno precedente. Sarà in ogni caso l’autopsia a chiarire questo aspetto.

Intanto ieri mattina, durante l’interrogatorio di convalida del fermo, Salvatore Sedita ha confessato. Ha raccontato in parte quanto avvenuto all’interno dell’appartamento confermando l’utilizzo di una mannaia come arma del delitto. Il gip si pronuncerà in queste ore su convalida e misura cautelare da applicare. Le salme di Giuseppe e Rosa saranno dissequestrate e si potrà procedere alla celebrazione dei funerali, giorno in cui il sindaco di Racalmuto ha già proclamato il lutto cittadino.