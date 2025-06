Controlli a tappeto nei cantieri edili, denunciati 5 imprenditori 

Controlli a tappeto nei cantieri edili sparsi per la provincia di Agrigento anche in risposta agli ultimi incidenti mortali avvenuti sui luoghi di lavoro. I carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro del comando provinciale hanno eseguito diverse ispezioni tra Agrigento, Menfi, Grotte e San Giovanni Gemini. Il bilancio è di cinque imprenditori denunciati.

Riscontrate alcune irregolarità in materia di sicurezza: ponteggi non a norma, lavoratori senza regolare contratto e altro. A finire nei guai, oltre agli imprenditori, anche due coordinatori della sicurezza per omessa verifica in cantiere e sospensione lavori in caso di pericolo imminente. Al vaglio anche le posizioni dei lavoratori: su 13 presenti ben 7 sono risultati sprovvisti di regolare contratto e uno addirittura completamente “in nero”.