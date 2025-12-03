Controlli in un bar, trovata cocaina sul pavimento e tra i rifiuti

Alcuni grammi di cocaina sono stati rinvenuti sul pavimento mentre residui della stessa sostanza erano anche all’interno di bottiglie vuote tra i rifiuti e su un marciapiede.

I carabinieri di San Giovanni Gemini hanno effettuato controlli mirati nel centro del paese per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. Alcune persone sono state identificate e la loro posizione è al vaglio. La cocaina è stata trovata in un bar dove i possessori, all’arrivo delle forze dell’ordine, probabilmente hanno gettato lo stupefacente.