Controlli in un bar, trovata cocaina sul pavimento e tra i rifiuti
I carabinieri di San Giovanni Gemini hanno effettuato controlli mirati nel centro del paese per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga
Alcuni grammi di cocaina sono stati rinvenuti sul pavimento mentre residui della stessa sostanza erano anche all’interno di bottiglie vuote tra i rifiuti e su un marciapiede.
I carabinieri di San Giovanni Gemini hanno effettuato controlli mirati nel centro del paese per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. Alcune persone sono state identificate e la loro posizione è al vaglio. La cocaina è stata trovata in un bar dove i possessori, all’arrivo delle forze dell’ordine, probabilmente hanno gettato lo stupefacente.
