Coronavirus: Comitini, Racalmuto e Siculiana diventano zona rossa

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che istituisce quattro nuove “zone rosse” in Sicilia. Si tratta di Centirupe, in provincia di Enna, Comitini, Racalmuto e Siculiana, in provincia di Agrigento. L’ordinanza entrera’ in vigore domani e sara’ valida fino al 6 aprile compreso. Con la stessa ordinanza viene prorogata sino al 6 aprile la “zona rossa” a Caltavuturo e a San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, e’ stato richiesto dai sindaci e deciso in base alla relazione delle rispettive Asp.

Nella stessa ordinanza, esclusivamente per i territori comunali dichiarati “zona rossa”, e’ disposto il divieto di transito in ingresso e in uscita per raggiungere le seconde case. Inoltre, e’ estesa la chiusura delle scuole dal 29 marzo al 31 marzo nel comune di Biancavilla, in provincia di Catania. mentre, rispetto alla precedente ordinanza, e’ stata esclusa nel comune di Casteltermini, in provincia di Agrigento.