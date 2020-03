Coronavirus, mille posti letto in Sicilia entro una settimana

Mille posti letto disponibili in una settimana, in Sicilia, per poter ricoverare pazienti affetti da Coronavirus. E’ una parte del piano che la Regione siciliana sta mettendo in atto per fronteggiare l’emergenza da Covid 19 e che oggi l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha illustrato alla presidente della Commissione Sanità Ars Margherita La Rocca Ruvolo.

“Sono stati già liberati centinaia di posti letto ed è stato predisposto un piano che, nelle varie aziende sanitarie provinciali, consentirà di avere a disposizione mille posti entro una settimana per poter eventualmente ricoverare pazienti con il Covid-19 – ha riferito la deputata – Inoltre, 150 dei 500 posti di Terapia intensiva previsti nella rete ospedaliera saranno dedicati a pazienti che necessitano di ricovero per il contagio dal virus. Abbiamo chiesto di utilizzare anche come Terapie intensive le sale operatorie non utilizzate”.