Covid, 1.450 nuovi positivi in Sicilia

Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati scoperti altri 1.450 casi di coronavirus grazie a 30.427 tamponi antigenici e molecolari. I dati arrivano dal report quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Sull’Isola nelle ultime 24 ore si registrano sei decessi e 802 guarigioni. Gli attuali positivi sono 24.774, 642 piu’ di ieri. Negli ospedali siciliani i ricoverati in regime ordinario sono 1.218, quelli in terapia intensiva 184.

La distribuzione tra le province

Palermo con 315 nuovi casi, Catania 475, Messina 122, Siracusa 165, Trapani 99, Ragusa 40, Caltanissetta 87, Agrigento 95, Enna 52.