Covid, in Sicilia 1.410 nuovi positivi

In Sicilia 1.410 nuovi positivi al Covid e 17 morti – riferibili, spiega la Regione, a diversi giorni – che fanno salire i casi totali a 346.027 e i decessi a 7.381. Gli attuali positivi sono 22.404, +470; i guariti 316.242, +963. Sul fronte ospedaliero sono 634 ricoverati, con 29 casi in piu’ rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 73, 6 casi in piu’ rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province

Palermo con 203 casi, Catania 386, Messina 193, Siracusa 180, Ragusa 57, Trapani 144, Caltanissetta 152, Agrigento 11, Enna, 124.