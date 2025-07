Danneggiata l’auto di una 45enne impegnata in politica, indagini a Ravanusa

L’automobile di una quarantacinquenne impiegata, attualmente impegnata in politica a Ravanusa, è stata pesantemente danneggiata in un raid vandalico. Ignoti malviventi hanno devastato la carrozzeria con profonde rigature e graffi. Il veicolo è formalmente intestato al marito ma in uso alla donna. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

La coppia, fatta la scoperta, ha presentato denuncia ai carabinieri della locale stazione. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento. Non è ancora chiaro il motivo del gesto ma le ipotesi al vaglio degli investigatori sono diverse: dall’avvertimento al gesto vandalico.