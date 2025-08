Delirio a Favara, in 8 mila per vedere il concerto di Gianni Celeste

Delirio stasera a Favara (Piazza Cavour) dove, a conclusione dei festeggiamenti in onore di San Calogero, si è esibito con un apprezzatissimo concerto di Gianni Celeste, sessantenne, appartenente a quella tradizione di cantanti siciliani (è nato a Catania) che cantano in napoletano brani neomelodici.

Un pubblico presente stimato in 7 – 8 mila unità ha praticamente mandato in tilt (senza alcuna tensione o momenti di criticità) l’intera città. Tutto all’insegna della musica, della gioia e del divertimento.

Celeste da buon showman ha intrattenuto e coinvolto un pubblico festoso e collaborativo che ha cantato a squarciagola, tutti i successi del cantante a cominciare dalla canzone Tu comm’ a mme (ormai nota a tutti come: Povero gabbiano) che qualche anno fa è diventata virale grazie social, in particolare TikTok. Una canzone che, peraltro, quando è uscita (nel 2005), ha avuto il suo buon successo, ma non come tante altre canzoni, seguitissime e molto più note, di Gianni Celeste: per esempio: Te voglio troppo bene, Nu latitante, L’amante, Te credevo sincera, Ti vorrei.

Poi, però, grazie a Tik Tok, “povero gabbiano, hai perduto la compagna” (che è il ritornello di Tu comm’ a mme) è diventato un tormentone. Nel febbraio del 2022, il brano ha conquistato il podio della Viral 50 Italia di Spotify ed ha poi registrato migliaia e migliaia di utilizzi su TikTok, ottenendo repentinamente la nota spunta di “popolare”.

Un’ondata di notorietà improvvisa, partita ad inizio anno 2022, che ha travolto Gianni Celeste. Proprio per il ritornello di questa canzone. Che, dopo essere stata amata dagli appassionati del genere neomelodico, ha riscontrato una sorprendente popolarità grazie alle innumerevoli condivisioni dei giovani della generazione Z sui social durante l’anno 2022 e non solo.

Un concerto travolgente che ha appassionato i migliaia di fans giunti da tutta la Sicilia (ed anche oltre). Un concerto che verrà riproposto in numerose città dell’Isola con un attesissimo tour nelle piazze del centro-sud della penisola tra cui quella di Favara (dove ha parecchi fans, come nelle città vicine di Porto Empedocle e Agrigento-Villaseta) e in molte altre città siciliane, appositamente organizzato per festeggiare i 40 anni di carriera dell’artista.