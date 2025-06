Ruba auto sul lungomare di Aci Castello, arrestato 

Ha rubato un’auto parcheggiata nel lungomare di Aci Castello negli stessi attimi in cui il proprietario stava per riprendere il mezzo. Il ladro, un catanese di 29 anni, è stato individuato e arrestato dalla Polizia di Stato, grazie anche agli elementi utili forniti dalla vittima del furto.

L’uomo, che aveva parcheggiato di giorno la sua utilitaria nel lungomare di Aci Castello, stava andando a riprendere il mezzo quando si è accorto che il ladro non solo era riuscito ad aprire lo sportello, ma aveva anche messo in moto riuscendo a partire e a dileguarsi, a tutta velocità, tra le vie del centro.

Il malcapitato è riuscito a catturare l’attenzione degli agenti della volante del Commissariato “Borgo-Ognina”, impegnati nell’attività di controllo del territorio, ai quali ha riferito di aver subìto il furto appena pochi minuti prima, riferendo alcuni dettagli sull’auto che sono risultati utili nelle attività di ricerca.

I poliziotti si sono messi immediatamente alla ricerca del mezzo riuscendo ad intercettarlo in via Messina. Il ladro, resosi conto di essere stato scoperto, ha provato a fuggire, ma è stato bloccato dopo un breve e spericolato inseguimento alcune decine di metri dopo. L’auto presentava i cilindretti di apertura dello sportello e della messa in moto forzati.

Condotto in Commissariato per tutti gli accertamenti necessari, il 29enne è stato arrestato per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

A seguito dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, che impone all’indagato di presentarsi presso un ufficio di Polizia in giorni e ore indicati nel provvedimento giudiziario.

I poliziotti di “Borgo-Ognina”, esauriti gli adempimenti di rito, hanno riconsegnato l’auto al legittimo proprietario che ha espresso tutta la sua gratitudine alla Polizia di Stato.