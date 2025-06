A Montevago master in “Logistica della sicurezza e dell’emergenza”

Si concluderà a Montevago, con tre giorni di incontri, esercitazioni e visite guidate, la quarta edizione master di II livello in “Logistica della sicurezza e dell’emergenza” promosso dal Centro per la Formazione Logistica Interforze (Ce.Fli) in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. L’appuntamento è dal 12 al 14 giugno. Mentre l’11 giugno, a Palermo, nella sede della Protezione civile regionale, il dirigente generale del Dipartimento, Salvo Cocina, illustrerà ai partecipanti del master il Piano regionale di emergenza.

Il master di “Logistica della sicurezza e dell’emergenza” del Ce.Fli, operante nel Centro Alti Studi della Difesa (Casd) del Ministero della Difesa, prepara personale militare e civile dell’amministrazione della difesa di livello dirigenziale, personale delle altre amministrazioni pubbliche, di protezione civile, del mondo del volontariato, delle professioni e dell’industria. Le figure professionali formate dal master possono poi ambire a ruoli tecnici e amministrativi con competenze nel campo (locale, regionale e centrale); tecnici e dirigenziali di aziende pubbliche; tecnici e dirigenziali di aziende private che gestiscono ownership pubbliche e che possono influenzare il caso di emergenza.

Il programma dei lavori. Giovedì 12 giugno, a Montevago, nella sala consiliare “Falcone e Borsellino”, un incontro in cui si parlerà di “Inquadramento del territorio del Belìce. Geografia, principali rischi naturali e antropici, analisi delle infrastrutture critiche”, delle “Caratteristiche di alcuni territori del Belìce” e dei “Nuovi vulcani dello stretto di Sicilia. Monitoraggio del rischio vulcanico per le coste occidentali della Sicilia” dell’”Antica Selinunte e i suoi territori”.

Interverranno: Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago; Giovanni Perino, presidente del Consorzio Empedocle Universitario di Agrigento; generale Nicola Piraino, direttore del Centro per la Formazione Logistica Interforze (Ce.Fli); Salvatore Monteleone, professore di geologia applicata e geologia ambientale; i sindaci di Campobello di Mazara, Sambuca di Sicilia e Vita, rispettivamente Giuseppe Castiglione, Giuseppe Cacioppo e Giuseppe Riserbato; Felice Crescente, direttore del Parco archeologico di Selinunte; Domenico Macaluso, ispettore della Regione Siciliana in materia di geologia marina

Venerdì 13 giugno “Analisi dei piani di protezione civile” nei comuni di Montevago, Campobello di Mazara e Sambuca di Sicilia al fine di far visualizzare ai frequentatori del master le criticità che si materializzano durante un’emergenza. Sabato 14 giugno a Poggioreale a partire dalle ore 9 “Esercitazione di Urban Search and Rescue (ricerca di personale disperso tra macerie con unità cinofili di volontariato); alle ore 11.30 a Montevago “Esercitazione di spegnimento incendio presso il vecchio centro abitato”. Durante le tre giornate visite guidate per i partecipanti alla scoperta del territorio della Valle del Belìce.