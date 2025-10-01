Donna dispersa a Favara, il momento in cui viene travolta dall’acqua (VIDEO)





Sono ore di apprensione per la scomparsa di una donna di 30 anni travolta dalla furia dell’acqua a Favara. In queste ore sta girando sui canali social un video, dove si vede la donna, scendere dall’auto, dirigersi verso il fruttivendolo, quando è stata trascinata dall’acqua verso il canalone. Sono stati pochi minuti, se non secondi, un terribile momento; le persone hanno iniziato a gridare, ma nessuno è riuscito ad afferrare la donna.