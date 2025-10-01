Agrigento

Allagato anche l’istituto Nicolò Gallo, acqua a fiumi dentro la scuola (VIDEO)

La tromba delle scale si è trasformata in una vera e propria cascata davanti gli occhi increduli di decine di studenti. Le scene sono state immortalate con gli smartphone

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione



Il maltempo non ha risparmiato neanche l’istituto Nicolò Gallo, ad Agrigento. L’acqua è entrata con forza anche all’interno della scuola. La tromba delle scale si è trasformata in una vera e propria cascata davanti gli occhi increduli di decine di studenti. Le scene sono state immortalate con gli smartphone. 

