Agrigento
Allagato anche l’istituto Nicolò Gallo, acqua a fiumi dentro la scuola (VIDEO)
La tromba delle scale si è trasformata in una vera e propria cascata davanti gli occhi increduli di decine di studenti. Le scene sono state immortalate con gli smartphone
Il maltempo non ha risparmiato neanche l’istituto Nicolò Gallo, ad Agrigento. L’acqua è entrata con forza anche all’interno della scuola. La tromba delle scale si è trasformata in una vera e propria cascata davanti gli occhi increduli di decine di studenti. Le scene sono state immortalate con gli smartphone.
Redazione
0 commenti