Criminalità organizzata, la commissione regionale Antimafia domani ad Agrigento

La commissione presieduta da Antonello Cracolici incontrerà il prefetto di Agrigento, i procuratori di Agrigento, Sciacca e Palermo e sindaci della provincia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, si riunirà ad Agrigento. L’iniziativa, prevista domani, 2 ottobre, alle ore 11, all’interno della prefettura di Agrigento, rientra nel lavoro di mappatura che la commissione Antimafia sta facendo sullo stato della criminalità organizzata nelle varie province siciliane. 

Alle 11 ci sarà l’incontro con il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, con il questore, Tommaso Palumbo, con il comandante provinciale dei Carabinieri, Nicola De Tullio, con il comandante provinciale della Guardia di finanza, Gabriele Baron, e con il capo sezione della Direzione investigativa antimafia di Agrigento, Antonino Caldarella.

Alle 12.30 è previsto un punto stampa in prefettura nel corso del quale la commissione Antimafia dell’Ars potrà incontrare i colleghi giornalisti. 

I lavori riprenderanno alle 13 con il procuratore distrettuale Antimafia del tribunale di Palermo, Maurizio De Lucia, con il procuratore capo presso il tribunale di Agrigento, Giovanni Di Leo e con il procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Sciacca, Maria Teresa Maligno.

Infine, alle 15.30, i sindaci dei comuni della provincia di Agrigento saranno ascoltati dalla commissione su questioni relative alla presenza della criminalità mafiosa nel territorio.

