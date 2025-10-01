Cattolica Eraclea

Scontro tra due auto a Cattolica Eraclea: due feriti lievi

I feriti in codice giallo sono stati presi in cura dai sanitari del 118

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

E’ di due feriti, in codice giallo, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri a Cattolica Eraclea. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, ma pare che uno dei veicoli, abbia effettuato un’inversione a U lungo la carreggiata. Sul luogo lanciato l’allarme i sanitari del 118 che hanno preso in cura i due malcapitati, e le forze dell’ordine.

