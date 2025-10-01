Scontro tra due auto a Cattolica Eraclea: due feriti lievi

E’ di due feriti, in codice giallo, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri a Cattolica Eraclea. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, ma pare che uno dei veicoli, abbia effettuato un’inversione a U lungo la carreggiata. Sul luogo lanciato l’allarme i sanitari del 118 che hanno preso in cura i due malcapitati, e le forze dell’ordine.



