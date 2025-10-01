Apertura
In aggiornamento

Scende dall’auto e viene trascinata via dall’acqua, dispersa donna a Favara 

Una donna di Favara risulta al momento dispersa dopo essere stata trascinata via dall’acqua

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

Scende dall’auto e viene trascinata via dall’acqua. Una donna di Favara risulta al momento dispersa. Le forze dell’ordine hanno attivato il piano di ricerche e ormai da diversi minuti stanno setacciando la zona nei pressi della farmacia Sajeva. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe aperto la portiera dell’auto e – una volta scesa dal veicolo – sarebbe stata travolta dal forte flusso. Le ricerche si stanno concentrando principalmente in un convogliatore di acqua presente nella zona. Nelle ultime ore si è abbattuto, infatti, un violento nubifragio a Favara. Le strade sono allagate. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

AperturaIn aggiornamento

Scende dall’auto e viene trascinata via dall’acqua, dispersa donna a Favara 
Palermo

Scoperta maxi piantagione di marijuana, sequestrate oltre 1.600 piante 
Agrigento

Il maltempo si abbatte su Agrigento, strade allagate e automobilisti in difficoltà 
Mafia

La mafia di Marsala e Mazara del Vallo, chieste 9 condanne
PRIMO PIANO

Maltempo, chiuse tutte le scuole a Sciacca
Apertura

Cade a terra mentre passeggia e sbatte la testa, 54enne in prognosi riservata