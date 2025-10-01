Scende dall’auto e viene trascinata via dall’acqua, dispersa donna a Favara 

Scende dall’auto e viene trascinata via dall’acqua. Una donna di Favara risulta al momento dispersa. Le forze dell’ordine hanno attivato il piano di ricerche e ormai da diversi minuti stanno setacciando la zona nei pressi della farmacia Sajeva. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe aperto la portiera dell’auto e – una volta scesa dal veicolo – sarebbe stata travolta dal forte flusso. Le ricerche si stanno concentrando principalmente in un convogliatore di acqua presente nella zona. Nelle ultime ore si è abbattuto, infatti, un violento nubifragio a Favara. Le strade sono allagate.