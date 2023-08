Emergenza migranti a Porto Empedocle, altri 371 sbarcati dall’Ocean Viking

ft-vd Sandro Catanese

Dopo l’approdo del veliero Astral della Open Arms al porto di Porto Empedocle è arrivata l’Ocean Viking con a bordo 623 migranti, di questi saranno trasbordati presso la tensostruttura dell’area portuale in 371, e poi la ong prenderà il largo verso Civitavecchia per concludere lo sbarco degli altri migranti che ha a bordo.

Due giorni fa, mentre i militari della nave Dattilo erano impegnati, nel canale di Sicilia, nel soccorso di un barchino carico di migranti, uno dei componenti dell’equipaggio si è suicidato. I militari della “Dattilo” hanno dovuto fermare le attività di salvataggio. Per questo il team della ong Ocean Viking è stato autorizzato a effettuare più interventi: in 48 ore sono state 15 le imbarcazioni che stavano tentando la traversata da Sfax, in Tunisia, verso Lampedusa, soccorse.

La Prefettura di Agrigento che ha continuato, in maniera incessante, a svuotare l’hotspot di Lampedusa, adesso, si ritrova in emergenza per Porto Empedocle, dove in serata arriveranno altri 740 migranti a bordo della Galaxy. Gli sforzi della Questura e della Prefettura di Agrigento sono tutti concentrati per normalizzare la situazione della cittadina agrigentina. L’ufficio territoriale del governo sta cercando di reperire gli autobus necessari per i trasferimenti, ma risulterebbe complicato trovarli nelle giornate precedenti al Ferragosto, ma anche centri d’accoglienza siciliani dove vi siano posti disponibili per velocizzare le operazioni di trasferimento da Porto Empedocle. Al momento la preoccupazione rimane alta, fino a quando non si troveranno delle soluzioni alternative.