Ancora un inferno di fuoco a Licata. Teatro dell’ennesimo incendio di auto è sempre via Mazzini, la stessa arteria stradale dove una decina di giorni fa sono state incendiate ben quattro veicoli.

La scorsa notte, invece, a fuoco un furgone Fiorino e una Fiat Panda. Le fiamme, peraltro, hanno lambito anche il prospetto di due palazzine nella parte alta della via. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. Al via le indagini della polizia. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere nella zona. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.