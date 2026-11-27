La FP CGIL Agrigento esprime soddisfazione per l’atto di indirizzo emanato dall’Assessore al Bilancio, Personale e Patrimonio del Comune di Agrigento, Raffaele Trano che interviene sulle principali questioni economiche e di carriera del personale comunale e richiama espressamente gli impegni assunti dall’Amministrazione nel corso della procedura di raffreddamento tenutasi presso la Prefettura di Agrigento il 31 luglio scorso. “L’atto di indirizzo adottato dall’Assessore Trano rappresenta un primo importante risultato dell’azione sindacale portata avanti dalla FP CGIL in questi mesi”, dichiarano la Segretaria Generale FP CGIL Agrigento, Caterina Tusa, il Segretario Territoriale Matteo Lo Raso e la Dirigente Sindacale del Comune di Agrigento Lorella Capellupo.

“La nostra organizzazione ha promosso un percorso di mobilitazione e di forte pressione sindacale affinché l’Ente rispettasse gli impegni assunti davanti alla Prefettura e riconoscesse finalmente ai lavoratori quanto atteso da troppo tempo. Parliamo della performance relativa agli anni 2023, 2024 e 2025, delle progressioni economiche orizzontali, delle progressioni verticali e, più in generale, della necessità di restituire dignità e valorizzazione professionale ai dipendenti comunali”. La FP CGIL evidenzia positivamente il ruolo assunto dall’Assessore Raffaele Trano che attraverso il proprio atto di indirizzo ha individuato un preciso cronoprogramma di attività e ha disposto la convocazione delle Organizzazioni Sindacali entro i primi giorni di dicembre per affrontare tutte le questioni oggetto delle rivendicazioni sindacali. “Ringraziamo l’Assessore Trano per l’impegno diretto che ha assunto e che sta concretamente portando avanti per recuperare il tempo perduto e ristabilire corrette relazioni sindacali. È un segnale importante che va nella direzione richiesta dalla FP CGIL e dai lavoratori del Comune di Agrigento”.

“Naturalmente”, proseguono i tre sindacalisti, “il nostro giudizio definitivo sarà legato ai risultati. Accogliamo con favore gli impegni formalizzati e il cronoprogramma previsto, ma adesso sarà necessario verificare il rispetto delle scadenze indicate e l’effettiva realizzazione degli interventi annunciati”. “La FP CGIL continuerà a seguire con la massima attenzione ogni fase del percorso avviato, partecipando attivamente al confronto sindacale e monitorando costantemente l’attuazione degli impegni assunti. Il rispetto dei lavoratori, il riconoscimento delle loro professionalità e la valorizzazione del personale rappresentano condizioni essenziali per garantire una pubblica amministrazione efficiente e vicina ai cittadini.” “La mobilitazione avviata dalla FP CGIL nasce proprio dalla necessità di ottenere per il personale comunale il giusto riconoscimento economico e professionale. Per questo continueremo a vigilare affinché gli impegni assunti trovino piena attuazione nei tempi previsti. I lavoratori meritano rispetto, attenzione e risposte concrete, non ulteriori rinvii.”