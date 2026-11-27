L’impresa sociale agrigentina Nexo Sicilia ha ricevuto la menzione speciale Smart Cities & Communities al Premio Innovation Island 2026, promosso dalla Fondazione di Partecipazione Innovation Island ETS per valorizzare le esperienze più significative dell’innovazione siciliana. La cerimonia si è svolta venerdì 20 novembre all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo; a ritirare il riconoscimento è stato Andrea Saieva, socio amministratore della società. La menzione premia il sistema Nexo di accoglienza: un modello che gestisce in un unico servizio l’arrivo di studenti internazionali in mobilità per lavoro, il loro inserimento nelle imprese del territorio agrigentino e l’ospitalità durante il soggiorno. La giuria ha voluto riconoscere l’impatto di questo lavoro sulla comunità locale.

Nexo Sicilia S.r.l. – Impresa Sociale è stata costituita ad Agrigento nel 2026 e nasce dall’esperienza maturata dal 2019 dall’associazione Tierra, Techo, Trabajo APS nel campo della mobilità internazionale. Opera in quattro aree – placement e mobilità internazionale, progettazione per scuole, pubbliche amministrazioni e imprese, ospitalità, comunicazione – e progetta e gestisce servizi che attraggono risorse, generano opportunità e creano valore per le comunità locali. «Questa menzione premia un’idea semplice: che la Sicilia possa essere un luogo in cui si arriva, si resta e si torna», dichiara Andrea Saieva. «Ogni studente che accogliamo ad Agrigento porta competenze nelle imprese e vive la città da residente, non da turista. Siamo un’impresa giovane e prendiamo questo riconoscimento come un incoraggiamento a crescere, insieme alle scuole, agli enti e alle aziende del territorio.»