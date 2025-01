Crolla palazzina di 3 piani dopo esplosione per fuga gas: sette feriti, si temono vittime (vd)

Un’esplosione è avvenuta nel rione San Giovanni Galermo di Catania facendo crollare una palazzina di tre piani. Si temono vittime.

Il boato è stato avvertito a distanza. Sul posto stavano operando due squadre dell’azienda del gas per ricercare una perdita nella rete cittadina. La strada era già stata bloccata al traffico viario. I vigili del fuoco del comando provinciale sono presenti sul posto con tre squadre anche dei nuclei speciali Nbcr.

Una palazzina di tre piani è crollata a Catania. Ne danno notizia i Vigili del fuoco, che stanno intervenendo per una fuga di gas dalla rete cittadina nel quartiere di San Giovanni Galermo, dove si è verificata un’esplosione. “Stiamo attivando tutte le risorse speciali necessarie e disponibili in regione. Sul posto vi sono squadre di ricerca e soccorso e cinofili“, affermano i vigili del fuoco.

Proseguono le operazioni di soccorso in via Galermo, a Catania, dove una fuga di gas (iniziata stamani) dalla rete cittadina ha provocato due esplosioni ravvicinate, intorno alle ore 19 di oggi. Al momento, i soccorritori hanno estratto dalle macerie almeno sette persone ferite, alcune delle quali in condizioni gravi.

Un uomo, gravemente ustionato, è stato immediatamente intubato e trasferito d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni destano particolare preoccupazione. Altri feriti sono stati trasportati anche al San Marco.