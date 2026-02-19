Apertura

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Un anno e quattro mesi di reclusione per i reati di estorsione, maltrattamenti, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale. I carabinieri di Menfi hanno arrestato un ventenne disoccupato del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere “Malaspina” di Palermo. La vicenda risale a quanto il ragazzo era ancora minorenne e scaturisce dalla denuncia dei genitori che, stanchi dei continui soprusi, hanno deciso di raccontare il clima di terrore. Il ventenne, secondo quanto ricostruito, per circa un mese avrebbe minacciato e talvolta aggredito padre e madre per ottenere i soldi. 

Apertura

Estorsione e maltrattamenti ai genitori, arrestato ventenne 
Apertura

