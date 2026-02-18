Palermo

Giustizia, Antonio Balsamo nuovo presidente della Corte di appello di Palermo

Il plenum del Csm ha votato, con una astensione, Antonio Balsamo come presidente della Corte d'Appello di Palermo

Il plenum del Csm ha votato, con una astensione, Antonio Balsamo come presidente della Corte d’Appello di Palermo. Il nome di Balsamo, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, era stato proposto all’unanimità dalla Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura. Nel voto di questo pomeriggio inoltre è stato votato all’unanimità il nuovo presidente del Tribunale di Catania, Mariano Sciacca e, con un’astensione, il nuovo presidente del Tribunale di Pavia, Enrica Bortolotto. 

