Palermo

Era accusato di 17 episodi di molestie su pazienti, assolto medico

L'inchiesta e poi il processo sono nati dalla denuncia di una delle presunte vittime che ha raccontato di essere stata molestata dal medico

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La seconda sezione del tribunale di Palermo ha assolto dall’accusa di violenza sessuale l’allergologo Lorenzo Barresi, sotto processo per 17 presunti episodi di molestie nei confronti delle pazienti. Al dibattimento le vittime si erano costituite parte civile. L’inchiesta e poi il processo sono nati dalla denuncia di una delle presunte vittime che ha raccontato di essere stata molestata dal medico.

Dopo l’esposto gli inquirenti hanno piazzato delle telecamere nello studio dell’imputato. La visione delle immagini, secondo i pm, avrebbe confermato la denuncia. Il dottore si è difeso sostenendo di essersi limitato a visitare le donne e di non aver mai commesso alcuna violenza. I suoi comportamenti, dunque, sarebbero rientrati in una ordinaria attività professionale.

