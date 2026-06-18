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Evita estradizione in Germania ma vìola misura cautelare, arrestato 45enne licatese 

Il licatese aveva anche evitato l’estradizione e il carcere in terra tedesca ma - secondo quanto ricostruito - non avrebbe rispettato le prescrizioni della misura

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sarebbe stato “pizzicato” più volte a violare la misura cautelare a cui era sottoposto. Per questo motivo Giuseppe Alessandro Consagra, 45 anni, di Licata, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un decreto emesso dall’Ufficio di Sorveglianza.

L’uomo si trovava ai domiciliari per scontare due anni di reclusione in seguito ad una condanna per droga in Germania. Il licatese aveva anche evitato l’estradizione e il carcere in terra tedesca ma – secondo quanto ricostruito – non avrebbe rispettato le prescrizioni della misura. Per tale motivo si sono aperte le porte della casa circondariale di Agrigento. 

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