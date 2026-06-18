Agrigento

Obesità, una sfida clinica complessa e un’emergenza di sanità pubblica

Due giornate di confronto multidisciplinare, con specialisti provenienti da diversi centri italiani, per approfondire diagnosi, complicanze e nuovi percorsi terapeutici

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

Due giornate di approfondimento che riuniranno specialisti provenienti da tutta la Sicilia e da diversi centri italiani per affrontare, con un approccio multidisciplinare, una delle condizioni patologiche più diffuse e complesse del nostro tempo. Il convegno, coordinato dal responsabile scientifico Giuseppe Augello, prevede un programma ricco di interventi dedicati ai molteplici aspetti dell’obesità: dalla fisiopatologia alla diagnosi clinica e strumentale, dalle complicanze metaboliche e cardiovascolari alle ripercussioni sulla fertilità, fino ai più recenti approcci terapeutici, farmacologici, nutrizionali e chirurgici. Spazio anche ai temi dell’obesità infantile, della steatosi epatica, della Osas e dell’integrazione dell’esercizio fisico nei percorsi di cura.

Tra i relatori figurano numerosi professionisti provenienti dalle province di Agrigento, Palermo, Catania, Ragusa, Siracusa, Messina e Roma, a conferma della rilevanza scientifica dell’iniziativa e della volontà dell’Ordine di promuovere un confronto ampio e aggiornato su una patologia che coinvolge milioni di persone.

“L’obesità rappresenta oggi una vera emergenza sanitaria, con importanti ricadute cliniche e sociali – afferma Santo Pitruzzella, presidente dell’Omceo di Agrigento – Con questo convegno, vogliamo offrire un’occasione di confronto qualificato e multidisciplinare, capace di mettere in luce la complessità della malattia e la necessità di percorsi diagnostico-terapeutici integrati. È un impegno che rientra pienamente nella missione dell’Ordine: promuovere una medicina aggiornata, responsabile e attenta ai bisogni reali dei pazienti”.

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