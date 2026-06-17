Porto Empedocle

Migranti, a Porto Empedocle la salma di un neonato di 6 mesi

Una piccola cerimonia funebre si è svolta sul molo alla presenza delle autorità civili, militari e religiose

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

Da Lampedusa a bordo del traghetto Sansovino è arrivata questa sera al porto di Porto Empedocle la salma di un migrante. Si tratta di un neonato circa 6mesi arrivato cadavere sull’isola insieme alla mamma e al fratellino originari della Guinea Conakry. A trasbordarli dalla nave ong Humanity 1 e a portarli sulla terraferma erano stati i militari della motovedetta Cp 324 della guardia costiera. A Porto Empedocle questa sera si è svolta una piccola cerimonia funebre; ad attendere la salma le autorità civili, militari e religiosi. Poi la piccola bara bianca è stata caricata sul furgone ed è stata trasferita in cimitero.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.21/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.21/2026
Pagina 1 di 16
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Maxi sequestro di 5 tonnellate di cocaina a Porto Empedocle, via al processo di appello  
Apertura

Tentata estorsione mafiosa (anche dal carcere di Agrigento): 3 condanne 
Agrigento

Crisi idrica, i sindaci dell’agrigentino alla Regione: “più acqua o consegniamo le fasce tricolori”
di Giuseppe Castaldo

Droga a Favara, giudice “dimentica” sei imputati: sentenza dichiarata nulla 
Agrigento

Rapine ed estorsioni ai danni di anziani, arrestati tre agrigentini
banner italpress istituzionale banner italpress tv