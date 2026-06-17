Migranti, a Porto Empedocle la salma di un neonato di 6 mesi

Da Lampedusa a bordo del traghetto Sansovino è arrivata questa sera al porto di Porto Empedocle la salma di un migrante. Si tratta di un neonato circa 6mesi arrivato cadavere sull’isola insieme alla mamma e al fratellino originari della Guinea Conakry. A trasbordarli dalla nave ong Humanity 1 e a portarli sulla terraferma erano stati i militari della motovedetta Cp 324 della guardia costiera. A Porto Empedocle questa sera si è svolta una piccola cerimonia funebre; ad attendere la salma le autorità civili, militari e religiosi. Poi la piccola bara bianca è stata caricata sul furgone ed è stata trasferita in cimitero.







