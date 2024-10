Favara, 33enne travolto da auto in corsa mentre cammina sul ciglio della strada: è grave

Coinvolto in un incidente stradale autonomo decide di abbandonare il veicolo e proseguire a piedi ma viene travolto da un’auto in corsa. È successo la scorsa notte in contrada Crocca, a Favara, dove un trentratreenne del posto è rimasto gravemente ferito. L’uomo, colpito in pieno dall’auto a bordo della quale viaggiavano alcuni giovani, è stato trasferito all’ospedale di Caltanissetta in codice rosso.

Non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sono critiche. Il trentatreenne ha riportato una serie ferita ad un piede, un grave trauma cranico e contusioni sparse in tutto il corpo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze. Presenti anche carabinieri e polizia che adesso stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.