Favara, botte e minacce alla sorella minorenne: chiesto processo per 27enne 

Il sostituto procuratore Maria Barbara Grazia Cifalinò ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un ventisettenne di Favara per il reato di maltrattamenti aggravati. La prima udienza preliminare si celebrerà il prossimo 26 settembre davanti il gup Iacopo Mazzullo. I fatti contestati al giovane risalgono nel periodo compreso tra aprile e dicembre dello scorso anno.

Secondo l’accusa, il 27enne avrebbe picchiato e minacciato la sorella minorenne per costringerla a occuparsi dei suoi figli, dunque i nipoti, e consegnare del denaro. In una occasione, secondo l’impianto accusatorio, avrebbe anche colpito la ragazza che aveva provato a scappare in una comunità. L’imputato è difeso dall’avvocato Calogero Lo Giudice.