Favara piange il piccolo Antonio, un’altra giovane vittima: aperta inchiesta

La città di Favara piange il piccolo Antonio Mendolia, ragazzo di appena tredici anni morto ieri pomeriggio in un incidente stradale in via Portella. L’intera comunità favarese torna a fare i conti con un’altra immane tragedia, l’ennesima avvenuta nel giro di pochi mesi. Antonio viaggiava a bordo di uno scooter Scarabeo, era il passeggero, guidato da un amico di quattordici anni. In un tratto di discesa, forse per un malfunzionamento dei freni, lo schianto. Non c’è stato nulla da fare per la giovane vittima. Ferito, ma non in pericolo di vita, l’amico.

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per accertare l’esatta dinamica del drammatico incidente. Le indagini sono affidare a carabinieri e vigili urbani. Intanto l’intera comunità è sotto shock per la notizia e si prepara a dare l’ultimo saluto ad Antonio. Appena due mesi fa un altro avvenimento sconvolgente con la morte improvvisa di Davide Licata, anche lui 13 anni, deceduto in una palestra mentre stava giocando a basket. Dieci giorni fa, invece, un altro tredicenne, Gabriele, è stato investito da un’auto in corsa in via Ruggero. La prognosi, ancora oggi, è riservata.

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ieri pomeriggio si è recato sul luogo della tragedia: Una giovane vita spezzata sull’asfalto. E’ una notizia terribile quella che oggi ci scuote come comunità. Ogni parola è superflua dinnanzi alla morte di un ragazzo di soli 13 anni. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore straziante”.