Apertura

Favara piange Mimmo Pitruzzella, oggi l’ultimo saluto 

“Mimmo”, così come era chiamato da tutti, era molto conosciuto a Favara per aver gestito per diversi anni una palestra in via Berlinguer

Pubblicato 8 secondi fa
Da Redazione

Saranno celebrati oggi pomeriggio alle ore 16 – nella chiesa Madre di Favara – i funerali di Domenico Pitruzzella, il cinquantottenne deceduto tragicamente nel giorno della vigili di Ferragosto in un incidente autonomo avvenuto in contrada Crocca.

“Mimmo”, così come era chiamato da tutti, era molto conosciuto a Favara per aver gestito per diversi anni una palestra in via Berlinguer. Secondo quanto ricostruito, il cinquantottenne era sceso dall’auto per chiudere il cancello quando il veicolo, non è chiaro se per un malfunzionamento o per un errore, si è mosso travolgendolo.

Così il sindaco di Favara, Antonio Palumbo: “Un altro fatto luttuoso ha colpito la nostra comunità. Un incidente terribile ha portato via una persona apprezzata da tutti e amante della vita che ha adesso raggiunto l’amata moglie.”

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Favara piange Mimmo Pitruzzella, oggi l’ultimo saluto 
Agrigento

Furti all’ospedale Gemelli, scoperto ladro seriale: è un 41enne agrigentino 
Agrigento

Le cosche di Villaseta-Porto Empedocle, i segreti del clan nei cellulari sequestrati 
Canicattì

Canicattì, vari incendi di sterpaglie anche tra le vicine abitazioni
Apertura

Naufragio Lampedusa, riconosce marito e figlia di 11 mesi tra le vittime: rabbia e dolore 
Catania

Controlli a mare della polizia, diportisti ubriachi e uno di loro anche positivo alla droga