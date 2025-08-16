Messina

Carabinieri, comandante Legione Sicilia visita reparti delle Eolie

Nel suo intervento il generale ha posto l'accento sulla "centralità del cittadino" e sul valore della "vicinanza alla popolazione"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Visita del comandante della Legione carabinieri Sicilia, generale di brigata Ubaldo Del Monaco, alle stazioni dell’arcipelago eoliano. Accompagnato dal comandante provinciale, colonnello Lucio Arcidiacono, e dal comandante della Compagnia di Milazzo, capitano Alberto Del Basso, il generale Del Monaco ha iniziato la sua visita dalla stazione di Lipari, dove è stato accolto anche dai rappresentanti dell’Associazione nazionale carabinieri, per poi proseguire alla volta della stazione di Stromboli e del posto fisso di Panarea, e delle stazioni di Santa Marina Salina, Filicudi e Vulcano.

Durante le visite il comandante della Legione carabinieri Sicilia ha espresso ai militari “gratitudine e stima per i risultati operativi raggiunti e per l’impegno quotidiano profuso al servizio della collettività”, soprattutto nel periodo estivo in cui nelle isole si registra un grande afflusso di turisti e i militari sono chiamati a “un maggiore sforzo per garantire la sicurezza di tutti i cittadini”. Nel suo intervento, inoltre, il generale ha posto l’accento sulla “centralità del cittadino” e sul valore della “vicinanza alla popolazione”, evidenziando come “questo principio si concretizzi nell’ascolto attento e nella costante presenza che i carabinieri garantiscono nello svolgimento delle loro funzioni, soprattutto in realtà complesse come quelle isolane in cui i presidi dell’Arma sono espressione tangibile della presenza dello Stato”.

