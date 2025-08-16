Carabinieri, comandante Legione Sicilia visita reparti delle Eolie

Visita del comandante della Legione carabinieri Sicilia, generale di brigata Ubaldo Del Monaco, alle stazioni dell’arcipelago eoliano. Accompagnato dal comandante provinciale, colonnello Lucio Arcidiacono, e dal comandante della Compagnia di Milazzo, capitano Alberto Del Basso, il generale Del Monaco ha iniziato la sua visita dalla stazione di Lipari, dove è stato accolto anche dai rappresentanti dell’Associazione nazionale carabinieri, per poi proseguire alla volta della stazione di Stromboli e del posto fisso di Panarea, e delle stazioni di Santa Marina Salina, Filicudi e Vulcano.

Durante le visite il comandante della Legione carabinieri Sicilia ha espresso ai militari “gratitudine e stima per i risultati operativi raggiunti e per l’impegno quotidiano profuso al servizio della collettività”, soprattutto nel periodo estivo in cui nelle isole si registra un grande afflusso di turisti e i militari sono chiamati a “un maggiore sforzo per garantire la sicurezza di tutti i cittadini”. Nel suo intervento, inoltre, il generale ha posto l’accento sulla “centralità del cittadino” e sul valore della “vicinanza alla popolazione”, evidenziando come “questo principio si concretizzi nell’ascolto attento e nella costante presenza che i carabinieri garantiscono nello svolgimento delle loro funzioni, soprattutto in realtà complesse come quelle isolane in cui i presidi dell’Arma sono espressione tangibile della presenza dello Stato”.