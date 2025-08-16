Lampedusa

Ancora sbarchi a Lampedusa, altri 28 migranti approdano sull’isola

Dopo un primo triage sanitario sono stati condotti nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove ci sono al momento 99 ospiti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sbarco nella notte a Lampedusa, dove sono approdati 28 migranti. Dopo un primo triage sanitario sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove ci sono al momento 99 ospiti. Al momento non sono previsti trasferimenti.

Ieri circa 250 sono stati imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, lo stesso su cui sono state imbarcate 11 salme del naufragio del 14 agosto scorso. I feretri saranno tumulati nei cimiteri di Canicattì, Castrofilippo, Campobello di Licata, Palma di Montechiaro, e Grotte.

