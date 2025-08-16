Evade due volte dai domiciliari, arrestato 35enne di Favara 

Per due volte si sarebbe allontanato dalla sua abitazione dove era ristretto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La Corte di appello di Palermo ha così disposto l’aggravamento della misura cautelare nei confronti di un trentacinquenne di Favara.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe evaso lo scorso 17 luglio e poi di nuovo l’11 agosto. I carabinieri, in esecuzione del provvedimento di aggravamento, hanno così arrestato il trentacinquenne. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.