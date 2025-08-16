Apertura

Evade due volte dai domiciliari, arrestato 35enne di Favara 

L’uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe evaso lo scorso 17 luglio e poi di nuovo l’11 agosto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Per due volte si sarebbe allontanato dalla sua abitazione dove era ristretto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La Corte di appello di Palermo ha così disposto l’aggravamento della misura cautelare nei confronti di un trentacinquenne di Favara.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe evaso lo scorso 17 luglio e poi di nuovo l’11 agosto. I carabinieri, in esecuzione del provvedimento di aggravamento, hanno così arrestato il trentacinquenne. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Ritrovo abituale di pregiudicati, chiuso bar per 7 giorni
Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, Cga annulla demolizione di un immobile nel centro storico 
Messina

Carabinieri, comandante Legione Sicilia visita reparti delle Eolie
Foto

Naufragio Lampedusa, l’ultimo viaggio dei feretri verso i cimiteri della provincia
Palermo

Uomo ferito gravemente ma Tac esclude colpi di arma da fuoco, indagini 
Lampedusa

Ancora sbarchi a Lampedusa, altri 28 migranti approdano sull’isola