Agrigento

Furti all’ospedale Gemelli, scoperto ladro seriale: è un 41enne agrigentino 

Attraverso l'analisi delle telecamere dell'ospedale i poliziotti hanno ricostruito che l'uomo era stato autore di altri furti commessi nell'ultimo periodo nell'ospedale

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Un uomo di 41 anni, originario della provincia di Agrigento, è stato denunciato dalla polizia dopo che aveva rubato lo zaino di una persona al pronto soccorso.

Attraverso l’analisi delle telecamere dell’ospedale i poliziotti hanno ricostruito che l’uomo era stato autore di altri furti commessi nell’ultimo periodo nell’ospedale. E’ stato denunciato per furto aggravato e per aver dichiarato false generalità.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palma di Montechiaro

Tre vittime del naufragio a Palma di Montechiaro, il sindaco: “Gesto di umanità che parla al cuore dell’Italia”
Apertura

In possesso di di crack e hashish, arrestato giovane menfitano 
Apertura

Favara piange Mimmo Pitruzzella, oggi l’ultimo saluto 
Agrigento

Furti all’ospedale Gemelli, scoperto ladro seriale: è un 41enne agrigentino 
Agrigento

Le cosche di Villaseta-Porto Empedocle, i segreti del clan nei cellulari sequestrati 
Canicattì

Canicattì, vari incendi di sterpaglie anche tra le vicine abitazioni